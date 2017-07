Trabalhador cai em piscina da UFMS em Campo Grande e morre afogado

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o porteiro da universidade ligou para o 193 e informou que a vítima tentou segurar na borda da piscina, mas não conseguiu e foi para o fundo, onde permaneceu cerca de 5 minutos / Divulgação

Um homem de aproximadamente 50 anos morreu depois de se afogar na piscina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em Campo Grande nesta quarta-feira (26).

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele caiu quando fazia a limpeza da piscina, que tem 6 metros de profundidade.

Em nota, a UFMS informou que lamenta o fato e que "está apurando as circunstâncias do ocorrido junto à terceirizada", já que o funcionário era terceirizado. O órgão afirmou que designou uma equipe para atuar junto à empresa no atendimento e acompanhamento necessários aos familiares.

A universidade disse ainda que o acesso à piscina restrito a usuários devidamente cadastrados na Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o porteiro da universidade ligou para o 193 e informou que a vítima tentou segurar na borda da piscina, mas não conseguiu e foi para o fundo, onde permaneceu cerca de 5 minutos, até a chegada do socorro.

O homem foi retirado pelos bombeiros que tentaram reanimá-lo por cerca de 45 minutos até a chegada de outra ambulância, que o levou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário.

