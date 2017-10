Torcedores do Vasco detidos antes de jogo contra o Flamengo continuam presos

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que autuou em flagrante 69 torcedores do Vasco que planejavam uma briga com torcedores do Flamengo, nas imediações do Estádio do Maracanã, na zona norte da capital fluminense, durante a partida entre os dois times nesse sábado (28).

De acordo com a polícia, seis menores foram apreendidos e autuados por ato infracional ao crime de desobediência e pelo artigo 41B do Estatuto do Torcedor (promover tumulto, praticar ou incitar a violência, ou invadir local restrito aos competidores em eventos esportivos).

Segundo as informações, o grupo formado por 77 pessoas estava reunido na sede da torcida do Vasco, no bairro de São Cristóvão, onde foi detido pela Polícia Militar e encaminhados para a 18ª DP (Praça da Bandeira) no Maracanã.

Segundo a Polícia Civil, após todos os 71 detidos maiores de idade serem qualificados, 69 deles foram autuados pelos crimes de associação criminosa, corrupção de menores, desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito e pelo artigo 41B do Estatuto do Torcedor. Duas pessoas foram liberadas após prestarem depoimento.

Todos os presos foram encaminhados para o Juizado Especial do Torcedor que converteu a prisão em flagrante para prisão preventiva. Segundo a polícia, na sede do grupo foram apreendidos fogos de artifício, facas, canivetes, socos ingleses e cassetetes.