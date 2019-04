Torcedores do Penãrol são detidos antes da partida contra Flamengo

Dezenas de torcedores do clube uruguaio Peñarol, que enfrenta o Clube de Regatas do Flamengo na noite desta quarta-feira (3), no Estádio do Maracanã pela Taça Libertadores da América, foram detidos na orla da praia do Leme, na zona sul do Rio, depois de atacarem um ônibus de torcedores do Flamengo que tinha chegado do Espírito Santo e passavam pela praia na zona sul.

Os torcedores do Peñarol, que estavam em dois ônibus do clube, foram detidos por policiais militares do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (Bepe) e ficaram sentados no calçadão. No tumulto, um torcedor uruguaio foi cercado por flamengistas e foi agredido com chutes, pontapés e pedaços de pau. Um torcedor rubro-negro também foi ferido.

Dois policiais militares que estavam na hora da confusão assistiram o torcedor uruguaio ser atacado e não tomaram tentaram afastar os agressores. Um vídeo mostrou as cenas de ataque ao torcedor uruguaio e a atitude dos dois policiais militares.

Como é de costume, a torcida uruguaia seria escoltada por equipes da Polícia Militar até o Estádio do Maracanã. O comboio estava marcado para seguir para o Maracanã às 17h30, mas a confusão ocorreu antes.

PM

Em nota, a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que torcedores do clube do Peñarol do Uruguai e do Flamengo se envolveram em uma confusão no bairro do Leme, zona sul da cidade, nesta tarde. “Equipes do 19º batalhão da Polícia Militar (Copacabana) e do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (Bepe) foram acionadas para conter os envolvidos. Cerca de 100 torcedores uruguaios foram detidos”.

Quanto ao vídeo do espancamento do torcedor uruguaio, a PM informou que as imagens serão analisadas internamente e os policiais serão ouvidos em depoimento e ficarão presos administrativamente.

Na página do Flamengo, o clube pediu que a torcida evite atos de selvageria e evite provocações no estádio. “Diante dos lamentáveis acontecimentos protagonizados pelos torcedores do Peñarol na zona sul do Rio, o Clube de Regatas do Flamengo faz um apelo para que a torcida rubro-negra não aceite provocações no estádio. Vamos fazer um grande espetáculo dentro e fora de campo!”

Outro caso de selvageria

O torcedor do Flamengo que agrediu um idoso, que estava com a camisa do Fluminense, na saída do clássico entre as duas equipes no Maracanã no dia 24 de março, está proibido de comparecer às proximidades do estádio, bem como de qualquer outro local em que se realizem eventos esportivos, pelo prazo inicial de 12 meses.

A decisão é do juiz Bruno Ruliere, do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos do Rio, que recebeu nesta quarta-feira a denúncia do Ministério Público contra Matheus Morbeck Pedroso dos Santos Galvão, de 18 anos.

De acordo com a denúncia do MP, o agressor desferiu um soco abaixo do olho esquerdo de Marcos Barreto Braulio de Arruda, de 64 anos, portador de necessidades especiais, que caiu no chão. O vídeo que registra a agressão circulou nas redes sociais.

Matheus vai responder à ação penal por lesão corporal, com agravante de motivo fútil e contra pessoa acima de 60 anos, e também por promoção de tumulto, prática e incitação à violência contra torcedores.

“Considerando os fatos narrados, bem como os elementos de informação colhidos no inquérito policial, afigura-se adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares”, escreveu o juiz Bruno Ruliere.

Nos dias de jogos do Flamengo realizados no Estado do Rio de Janeiro, Matheus deverá apresentar-se em uma das Delegacias de Polícia indicadas pelo juiz na decisão. Ele terá de chegar ao local meia hora antes do início do jogo e lá permanecer até meia hora após o final da partida, obtendo comprovante de comparecimento.

O descumprimento da medida cautelar importará em decretação de prisão preventiva, com base no Artigo 312, parágrafo único do Código de Processo Penal.