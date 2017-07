Tóquio inicia contagem regressiva de três anos para Olímpiadas de 2020

A cidade de Tóquio deu início, nesta segunda-feira (24), à contagem regressiva de três anos para a realização dos Jogos Olímpicos de 2020. O evento foi marcado por uma cerimônia vistosa, que contou com a participação de políticos e atletas japoneses e foi acompanhada por diversos eventos em todo o país. A informação é da EFE.

O ato começou com música, interpretada pela banda do Corpo de Bombeiros de Tóquio, e um espetáculo de luzes e projeções tridimensionais sobre o icônico edifício da sede do governo, que mostrava alguns dos atrativos turísticos do país e imagens de outros eventos esportivos.

A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, o diretor-geral do Comitê Organizador das Olimpíadas, Toshiro Muto, e a ministra para os Jogos Olímpicos, Tamayo Marukawa, destacaram a importância para o Japão do evento, que acontecerá entre 24 de julho e 9 de agosto de 2020.

A cerimônia também marcou o início do giro da bandeira olímpica pelo arquipélago japonês, que contará com 27 atletas olímpicos e paralímpicos do país escolhidos como "embaixadores".

Esta será a segunda vez que Tóquio receberá os Jogos Olímpicos - após os celebrados em 1964 - e o evento incluirá o número recorde de 33 esportes e 339 provas, com um orçamento provisório de 1,39 trilhões de ienes (US$ 12,5 bilhões).

A organização ainda enfrenta desafios significativos até o início dos Jogos, entre os quais se destacam cortes ainda maiores em seus custos, segundo as recomendações do Comitê Olímpico Internacional, e apresentar soluções para as altas temperaturas habituais durante o verão na capital japonesa, que superam 30 graus e 70% de umidade.

Veja Também

Comentários