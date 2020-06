A partir de hoje, toque de recolher passa a funcionar das 23h às 5h na Capital

A medida é aplicada desde o dia 21 de março - (Foto: Divulgação)

O toque de recolher começa a valer a partir de hoje e a Prefeitura de Campo Grande alterou o horário que inicia a medida preventiva. O Decreto n. 14.366, publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), na edição extra desta sexta-feira (26), determina proibição de circulação nas ruas de Campo Grande das 23h às 5 da manhã. Pelo decreto anterior, o toque de recolher iniciaria às 22h até às 5h do dia seguinte.

O decreto, que mantém o confinamento obrigatório na Capital, agora começa uma hora mais cedo (o atual funcionava da meia-noite às 5 da manhã) e segue até o dia 17 de julho, ficando proibida a circulação e permanência de pessoas em parques, praças públicas, ruas e logradouros.

A medida é aplicada desde o dia 21 de março e integra o conjunto de estratégias que o município vem adotando para prevenir a disseminação do novo coronavírus. É uma recomendação da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, diante da pandemia do novo coronavírus-Covid-19.