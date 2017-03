Tombamento de caminhão bloqueia a Fernão Dias

Um acidente provoca o bloqueio de duas das três faixas da rodovia Fernão Dias no quilômetro 75, em Mairiporã, no sentido São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 27. Um caminhão tombou após colidir com um carro, segundo a concessionária responsável pela autopista. Parte da carga de leite transportada foi derramada sobre a pista, próximo ao Túnel da Mata Fria.

O acidente ocorreu às 6h30 e, por volta das 7h, o congestionamento na região chegava a três quilômetros. Não há registros de vítimas.

