Tom Perez é eleito novo líder do Partido Democrata

O ex-secretário do Trabalho dos Estados Unidos Tom Perez foi eleito presidente do Comitê Nacional Democrata neste sábado. Perez derrotou o congressista do Minnesota Keith Ellison e outros quatro candidatos em uma eleição que teve poucas disputas ideológicas, mas ressaltou as mesmas divisões no partido que marcaram as disputadas prévias para a eleição presidencial de 2016 entre o senador de Vermont Bernie Sanders e a ex-secretária de Estado Hillary Clinton.

Perez obteve recebeu um voto a menos do que precisava na primeira votação para presidente do comitê, com Ellison 13 votos atrás dele. Os quatro outros candidatos deixaram a corrida antes da segunda votação.

A vitória de Perez representa uma derrota para a ala do partido ligada a Sanders. O senador de Vermont e seus aliados apoiaram Ellison, que se apresentou como o "candidato de unidade". Mas grandes segmentos do comitê seguem desconfiados de Sanders, um independente registrado cujos apoiadores buscam transformar o partido.

A vitória de Pérez encerra uma campanha de quatro meses para liderar o Partido Democrata. Se a Hillary Clinton tivesse sido eleita presidente, ela teria atuado como chefe do partido e nomeado a nova liderança.

Perez, 55 anos, nasceu em Buffalo, Nova York. Os seus pais imigraram para os Estados Unidos da República Dominicana. Formado pela Brown University e pela Harvard Law School, ele é a primeira pessoa hispânica eleita para liderar o Comitê Nacional Democrata. O seu trabalho no governo o colocou no centro das lutas - por direitos civis e trabalhistas - que são importantes para o partido e sua base. Perez trabalhou na divisão de direitos civis do Departamento de Justiça sob o presidente Bill Clinton e durante o primeiro mandato do presidente Barack Obama. Em 2013, Obama nomeou Perez para liderar o Departamento do Trabalho. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários