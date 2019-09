Tok&Stok disponibiliza espaços offices de loja para trabalho compartilhado

Sem precisar de agendamento, os clientes podem experimentar espaços diferentes sem custo de uso e com internet de alta velocidade disponível - Foto: Divulgação/Assessoria

A Tok&Stok lança, nesta quarta-feira (25), seu novo projeto KWORK. A partir desta data, a rede de móveis e decoração coloca os ambientes de escritório de suas lojas à disposição de quem precisar de um local moderno, tranquilo e aconchegante para trabalhar. Sem precisar de agendamento, os clientes podem experimentar espaços diferentes sem custo de uso e com internet de alta velocidade disponível.

Em abril deste ano a marca realizou uma ação na loja de Pinheiros, em São Paulo, que trouxe a motivação para transformar as áreas Office do maior número de lojas possível em espaços para o trabalho compartilhado. "Queremos cada vez mais estabelecer uma relação de proximidade e troca. Por isso, seguimos com a ideia de inovar e colocar as nossas lojas a serviço dos clientes de diferentes maneiras.", afirma Ivan Murias, CEO da Tok&Stok.

O mercado de escritórios compartilhados está em alta no Brasil. Segundo Censo Coworking Brasil, o negócio cresceu 500% nos últimos três anos no país. Este modelo de trabalho atrai autônomos, freelancers e pequenos empreendedores, que compartilham o mesmo espaço e trocam contatos e experiências.

O projeto KWORK funcionará a partir do dia 25 de setembro em todas as lojas da marca, exceto as compactas, e atenderá 34 cidades.

Serviço - Tok&Stok Campo Grande

Endereço: Avenida Afonso Pena, 4062, Jardim dos Estados - Campo grande – MS, CEP: 79020-001, Tel: (67) 2107-5450, e-mail: Horário de Funcionamento: 2ª a Sábado - 9h às 22h / Domingo - 14h às 20h