Toffoli diz que morte de Teori “é uma grande perda para o Poder Judiciário”

O ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antonio Dias Toffoli, se emocionou ao lembrar da amizade que mantinha com Teori Zavascki, morto em acidente aéreo na última quinta-feira, em Paraty (RJ). Toffoli falou hoje (21) após prestar homenagens no velório, que acontece na sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre.

“É uma perda pessoal que nos abala e ainda estamos sofrendo muito com essa passagem do ministro Teori. Eu não poderia deixar de vir aqui dar um beijo neste grande amigo”, afirmou.

Toffoli também destacou o estilo que caracterizou a atuação profissional de Zavascki. “A simplicidade e a humildade dele marcarão para sempre a justiça brasileira. É uma grande perda para a nação brasileira e para o Poder Judiciário”, disse.

O enterro de Teori Zavascki está marcado para às 18h deste sábado, no Cemitério Jardim da Paz, em Porto Alegre.

