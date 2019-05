Todos Pelo Rio quer investir R$10 milhões em projetos sociais

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro (Sedsdh) lançou hoje (6) um convite a empresas privadas e à sociedade civil para firmar parcerias em prol de políticas públicas para a população mais vulnerável.

Chamado de Todos Pelo Rio, o projeto pretende arrecadar R$ 10 milhões em um fundo para destinar recursos a ações como a reforma de abrigos.

O lançamento foi realizado no Museu do Amanhã, no centro do Rio de Janeiro, e contou com a presença de representantes de marcas como a Coca-Cola, a L'Oreal, a Ternium Brasil e o Rock in Rio. Além de investimentos, as marcas poderão ajudar com voluntariado e doações.

"Se uma determinada empresa quiser investir na infância e na adolescência, por exemplo, aqui na Fundação para a Infância e Adolescência (FIA), ela poderá contar para a sociedade a história de como ela ajudou na reconstrução da malha social do Rio de Janeiro", disse a secretaria da pasta, Fabiana Bentes.