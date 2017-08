Todas as opções estão sobre a mesa para lidar com Coreia do Norte, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que "todas as opções estão sobre a mesa" para responder ao teste de míssil realizado pela Coreia do Norte que cruzou o espaço aéreo do Japão. Trump disse que as ações "ameaçadoras e desestabilizadoras" do tipo só aumentam o isolamento do regime de Pyongyang.

As declarações constam de uma nota divulgada pela Casa Branca nesta manhã, intitulada "Comunicado do presidente Donald J. Trump sobre a Coreia do Norte". No texto, o presidente americano diz que o mundo recebeu "claramente" a mais recente mensagem do país. Segundo a avaliação de Trump, o regime de Kim Jong Un sinalizou seu desprezo pelos vizinhos, por todos os membros da Organização das Nações Unidas e por "padrões mínimos de comportamento internacional aceitável".

Trump disse que o comportamento do regime norte-coreano aumenta seu isolamento na região e também no mundo em geral. A nota diz que "todas as opções estão sobre a mesa", mas não especifica que ameaças poderiam ser tomadas.

