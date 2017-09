TNT preparou uma live no Facebook e YouTube para transmitir o EMMYS

No tapete, entrevistando todas as estrelas que passarem por lá, Carol Ribeiro e Hugo Gloss / Divulgação

Chegou o momento de conhecer os grandes vencedores da televisão! Neste domingo, 17 de setembro, acontece mais uma edição do EMMYS® e aTNT irá transmitir ao vivo todo o evento a partir das 20h*.

No tapete, entrevistando todas as estrelas que passarem por lá, Carol Ribeiro e Hugo Gloss. A apresentação on air fica por conta de Domingas Person e comentários de Michel Arouca. E para aqueles que vão acompanhar tudo pelas redes sociais, o canal preparou uma live no Facebook e YouTube da TNT Brasil (a partir das 19h30*) com a presença de Marina Santa Helena, Fernanda Braz, Affonso Solano e Borbs – que vão comentar todos os acontecimentos desta grande noite.

EMMYS® – ao vivo, domingo, 17 de setembro, às 20h*

Com streaming simultâneo pela TNT GO e no canal TBS

Reapresentação, segunda-feira, 18 de setembro, às 16h40*

Cobertura e comentários na Live do Facebook, na página oficial da TNT Brasil, a partir das 19h30* (www.facebook.com/tntbr) e também pelo YouTube (www.youtube.com/user/TNTbra).

