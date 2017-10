TJMS realiza venda de lenços em prol de mulheres com câncer de mama

Os lenços também podem ser doados nos postos de arrecadação - Divulgação

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio de parceiros, inicia nesta segunda-feira (23) a venda de lenços em prol de mulheres com câncer de mama. A ação é uma forma de facilitar a contribuição dos interessados em participar da ação que é promovida pelo Hospital de Câncer de Campo Grande - Alfredo Abrão (HCAA) - Fundação Carmem Prudente de Mato Grosso do Sul (FCPMS), que está arrecadando o acessório que será destinado a mulheres que fazem o tratamento da doença. Os lenços também podem ser doados nos postos de arrecadação.

A servidora Elizabeth Ribeiro, da Escola Judicial de Mato Grosso do Sul, foi a primeira a fazer a doação e disse que se sentia feliz em poder ajudar a causa. “O câncer de mama é uma doença gravíssima que atinge as mulheres silenciosamente e saber que estou ajudando com algo tão simples me alegra muito”, disse a servidora da Ejud-MS.

Para a secretária da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Jucimara do Amaral, a doação é importante porque o lenço é um acessório de empoderamento que as mulheres encontram durante o processo de tratamento, isso porque muitas perdem o cabelo por conta da terapia e por consequência a autoestima também. “O lenço tem o poder de levantar a autoestima das mulheres”, disse a secretária.

A venda de lenços é realizada pela ONG Casa da Criança Peniel e pelo Instituto Lions Clube. O valor simbólico de R$10,00, além de garantir um lenço para a doação, contribuí com a ONG que realizou a venda. A ação é realizada pela Secretaria da Mulher, Secretaria de Saúde e UNALE, com o apoio do TJMS.

Locais de doação – As doações podem ser feitas nos postos de arrecadação localizados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Cijus e no Fórum da Capital durante os dias 23 e 24 de outubro. A entrega será realizada para as entidades nos dias 30 e 31 de outubro. Para mais informações, ligue 3314-1667.