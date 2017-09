TJMS realiza programação especial em comemoração ao Dia da Árvore

No Brasil, no dia 21 de setembro, esta quinta-feira, comemora-se o Dia da Árvore. A data, diferente em outras partes do mundo, foi escolhida em razão do início da primavera, que começa no dia 23 de setembro no hemisfério Sul. A comemoração visa a conscientização a respeito da preservação das árvores, consideradas valiosas.

E para comemorar a importância da data, o Tribunal de Justiça realizará algumas ações transformando o dia com uma programação especial. Assim, das 11 às 16 horas, no saguão do Palácio da Justiça serão distribuídas 600 mudas: 200 de paineiras, 300 jenipapos e 100 de ipês amarelos. Podem retirar as mudas servidores e pessoas que estiveram transitando no TJMS.

O presidente do TJMS, Des. Divoncir Schreiner Maran, grande entusiasta de ações que envolvem a natureza, destacou que a árvore, na verdade, é um grande símbolo e uma das mais importantes riquezas naturais da humanidade.

“As inúmeras espécies de árvores existentes na natureza são fundamentais para a vida no planeta porque aumentam a umidade do ar, produzem oxigênio, reduzem a temperatura, evitam erosões e fornecem sombra e abrigo. Infelizmente, a grande expansão urbana tem resultando no extermínio das árvores, resultando em grandes áreas desmatadas ”, disse.

Além da entrega de mudas, no mesmo horário, no viveiro do TJMS, um jardineiro ficará à disposição para ensinar dicas de cuidados com as plantas, de manutaneção e de fabricação de adubo orgânico. Todos estão convidados a conhecer o viveiro, onde são reproduzidas as plantas e árvores que tornam o prédio do TJMS mais arborizado e ecologicamente correto.

Às 16 horas, na entrada do Tribunal de Justiça da Av. Mato Grosso, será plantada uma muda de aroeira, simbolizando a preocupação da administração do Poder Judiciário de MS com a preservação da natureza.

Sempre houve cuidado com a arborização do espaço do TJMS no Parque dos Poderes e nas comarcas, portanto há o cuidado com a manutenção desses espaços. O ato simbólico de plantar uma árvore deve ser encarado como um momento de mudança de postura e conscientização de que os atos praticados hoje afetam as gerações futuras, servindo como reflexão sobre as atitudes em relação à natureza.

No viveiro se faz reprodução das mudas que compõem o projeto paisagístico do prédio do Tribunal de Justiça, gerando economia e praticidade na manutenção de todo o entorno.

Saiba mais – Cada região brasileira possui uma árvore símbolo. A árvore símbolo do Centro-Oeste é o ipê amarelo, a da região Nordeste é a carnaúba, da região Norte é a castanheira, da região Sudeste é o pau-brasil e da região Sul é a araucária.

Não se pode esquecer das árvores frutíferas como, por exemplo, mangueira, limoeiro, goiabeira, abacateiro, pessegueiro e laranjeira. Entretanto, além de produzir alimento, as árvores também possuem outras aplicações econômicas.

A madeira por elas produzidas serve como matéria-prima para a criação de móveis e até mesmo casas. A celulose extraída, principalmente de pinheiros e eucaliptos, é fundamental para a fabricação de papel. E algumas espécies são utilizadas pela indústria farmacêutica por possuírem importantes compostos medicinais.

Nos dias atuais infelizmente nem todos se preocupam com a natureza e prosseguem devastando o meio ambiente, com incontáveis áreas desmatadas, esquecendo que o desmatamento afeta diretamente a vida de toda a população, por resultar em erosões, assoreamento de rios, redução das chuvas e da umidade relativa do ar, desertificação e perda de biodiversidade.

