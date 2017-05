TJMS publica ensalamento dos candidatos inscritos em concurso para estagiário

O TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) divulgou na última terça-feira (16), no Diário da Justiça, o edital com o ensalamento dos candidatos que participam do concurso para processo seletivo de estagiário. A prova acontece no domingo (21), na UCDB (Universidade Católica Dom Bosco).

Participam do concurso 1.018 estudantes dos cursos de Administração, Bibioteconomia, Ciências Contábeis e Direito. As provas terão início às 08 horas e seguirão até às 11 horas.

Os candidatos devem comparecer ao portão de acesso do Bloco C a entre às 07 horas às 08 horas, impreterivelmente, levando identificação com foto, comprovante de pagamento de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta.

O edital completo pode ser acessado aqui. A UCDB fica localizada na avenida Tamandaré,nº 6000, Jardim Seminário, em Campo Grande.

