TJMS lota plenário com crianças atendidas pela Campanha de Páscoa 2019

Na manhã desta sexta-feira (12), com o plenário do Tribunal Pleno lotado de crianças e parceiros, o Tribunal de Justiça iniciou formalmente a entrega dos ovos de chocolate para as 1.335 crianças cadastradas na Campanha de Páscoa 2019 do Pacijus.

O clima era um misto de sentimentos: alegria contagiante das crianças, a emoção dos parceiros em poder ajudar, e o sentimento de dever cumprido de quem trabalhou muito para ver tudo isso realizado. O Coelho Justus nunca foi tão abraçado, tão esperado. Quando ele entrou no plenário, a criançada aplaudia e ria ao mesmo tempo.



Mais de 100 crianças e adolescentes da Creche Anandamoy, UAI Criança, Vovó Miloca, Atos do Amor, Sociedade Beneficente Barão do Rio Branco e Instituto Missionário receberam seus ovos de Páscoa. Houve muitas apresentações, canções que fizeram os olhos das pessoas na plateia encherem-se de lágrimas, muitos talentos revelados.



O presidente do TJMS, Des. Paschoal Carmello Leandro, distribuiu muitos ovos e recebeu muitos abraços dos pequenos. Muito emocionado, ele fez um discurso conciso. “A alegria que estamos proporcionando hoje não é só do Poder Judiciário, é de toda a comunidade. Todos queremos a felicidade de vocês. Desejamos que esse dia de alegria seja para sempre. Vivam o amor fraternal. Obrigado por estarem aqui, obrigado aos parceiros. Não conseguiríamos sem vocês”, disse.



Questionada sobre a quantidade de crianças atendidas e como se chegou a um número tão expressivo de crianças e adolescentes a serem atendidos, Célia Leandro, organizadora da campanha, explicou que a campanha existe desde 2015 e nestes anos foram atendidas 57 instituições.



“Para ser atendida pela ação, as entidades devem fazer um ofício para a presidência do TJMS com a solicitação. Sendo aprovado o pedido, as entidades nos mandam os dados das crianças, que são colocados no site do Pacijus, permitindo que as pessoas apadrinhem crianças carentes, que os pais não podem comprar os ovos de Páscoa”, explicou ela.



Nesta edição, 28 comarcas participaram e todas as crianças foram apadrinhadas. As arrecadações começaram em fevereiro e terminaram nesta quarta-feira, dia 10 de abril. Todos os anos o Pacijus atua para presentear com ovos de Páscoa as crianças e adolescentes de diferentes instituições da Capital e do interior.



Foram parceiros nesta edição da campanha de solidariedade o TRE/MS, a Justiça Federal, MPE, Plaenge, Moto Clube Abutre's, Cartório do 5º Ofício, Cartório Catizane, Mécari Distribuidora, Cartório do 1° Ofício de Protesto, Escola Paulo Freire, Faculdade Insted, Lions Clube Internacional, Sindijus, Amaporã Seguros, Vinicius Coutinho - Consultoria e Perícia, Softplan, Suporte e Segurança, Jornal O Estado, Samorano - Consultoria Ambiental e Centro Acadêmico Jorge Eustácio Frias (CAJEF).



Além do Des. Paschoal Carmello Leandro e da Sra. Célia Leandro, participaram da entrega dos ovos de chocolate o juiz auxiliar da Presidência do TJMS Alexandre Branco Pucci, o presidente da Amamsul, juiz Eduardo Siravegna; Ada Maria de Lima, da Plaenge; Flávia Dutra, do cartório do 5º Ofício; Adelina Maria Spengler, da escola Paulo Freire, acompanhada da estudante Ana Júlia; Reni Domingos dos Santos, da Faculdade Insted; Sílvio Pinheiro e Sonia Marilda, do Guerreiros do Amanhã/Projeto Prossol, e o diretor-geral do TJMS, Marcelo Vendas Righetti.