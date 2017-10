TJMS apoia Campanha “Doe Lenços Outubro Rosa” e terá postos de arrecadação

Da Redação Com Informações do TJMS

O principal objetivo é destinar lenços de cabeça para mulheres com câncer de mama - Divulgação

Na manhã desta terça-feira (17) foi realizada a abertura oficial da Campanha “Doe Lenços Outubro Rosa”, realizada na Assembleia Legislativa de MS. O principal objetivo é destinar lenços de cabeça para mulheres com câncer de mama. O Poder Judiciário de MS aderiu à ação e receberá os lenços nos prédios do TJMS, Fórum de Campo Grande e Cijus. As doações deverão ser levadas para os postos de coleta até o dia 27 de outubro. A Desa. Maria Isabel de Matos Rocha participou da cerimônia de lançamento.

Para participar da campanha, os interessados podem encaminhar suas doações até qualquer um dos postos de arrecadação:

- TJMS – Secretaria de Comunicação (Marta – 67 3314-1667)

- Fórum – Núcleo de Informática (Erick – 67 9917-3665)

- Cijus – Núcleo de Imprensa – Rua Sete de Setembro, nº 174 (Luciano 67 3317-8572)

A Campanha é realizada em parceria com a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) e reúne a maioria das Assembleias do país. Além do TJMS e da Assembleia Legislativa, o Ministério Público Estadual (MPE), o Tribunal de Contas do Estado (TCE) e a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres (SPPM) terão postos de arrecadação.

Participaram do lançamento o presidente da ALMS, deputado Junior Mochi (PMDB), as deputadas Mara Caseiro e Antonieta Amorim, a promotora pública Bianka Karina Barros da Costa e a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Luciana Azambuja.