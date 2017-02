TJ-SP pede a prisão do ex-goleiro Edinho, filho de Pelé

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) condenou o ex-goleiro do Santos Futebol Clube, Edson Cholbi do Nascimento, 46 anos. Edinho é acusado de crime de lavagem de dinheiro e associação ao tráfico de drogas. O TJ-SP, porém, diminuiu a pena de 33 anos e quatro meses de reclusão para 12 anos e dez meses em regime fechado.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou, nesta quinta-feira, 23, o recurso de apelação do filho de Pelé. O órgão pediu à 1º Vara Criminal de Praia Grande que expedisse o mandado de prisão do ex-goleiro.

Edinho foi preso em junho de 2005 com outras 17 pessoas. Depois de seis meses em prisão provisória, o ex-goleiro foi solto com liminar de habeas corpus do Supremo Tribunal Federal (STF).

