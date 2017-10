TJ sedia Seminário de Gestão Socioambiental no Judiciário nesta sexta

Nesta sexta-feira (6), o Tribunal de Justiça sediará o I Seminário Sul-mato-grossense de Gestão Socioambiental no Poder Judiciário, a fim de fomentar o desenvolvimento de temas ligados à sustentabilidade e gestão socioambiental nos órgãos públicos e estimular o implemento do Plano de Logística Sustentável.



A abertura do evento será às 9 horas, no plenário do Tribunal Pleno, com a presença do presidente do TJMS, Des. Divoncir Schreiner Maran. O assessor-chefe de Gestão Ambiental do TSE, Ganem Amiden Neto, conduzirá dois painéis: o primeiro, às 9h30, será “Responsabilidade Socioambiental: Eficiência do Gasto Público e Valor de Atributo Judiciário para a Sociedade”, e o segundo, às 16 horas, com o tema “Sustentabilidade na Justiça Eleitoral, Resultados e Perspectivas”.



Ganem Amiden Neto foi por oito anos coordenador de Gestão Socioambiental do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tendo participação atuante na elaboração da Resolução CNJ nº 201/2015, que determina a criação do Núcleo Socioambiental no Poder Judiciário, importante diploma que fomenta práticas e o uso sustentável de recursos naturais e bens públicos.



Às 10h45 será realizado o painel “Práticas Ambientais Sustentáveis na Administração Pública”, com Eliane Maria Garcia, chefe da Unidade de Educação Ambiental e Coordenadora da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado de MS (Imasul). Às 14 horas, os trabalhos continuam e será a vez do Painel “Educação Ambiental – da Emergência da Problemática Ambiental à Sociedade Sustentável”, com Icléia Albuquerque de Vargas, docente em Meio Ambiente da UFMS.



Às 15 horas, haverá o painel “Os Desafios da Gestão de Recursos Hídricos na Bacia do Rio Paraguai”, com Ângelo José Rodrigues Lima, que atuou por 12 anos na Organização não-Governamental WWF-Brasil. Em seguida, Ganem Amiden Neto fecha o seminário com o painel “Sustentabilidade na Justiça Eleitoral, Resultados e Perspectivas”.



O I Seminário Sul-Mato-Grossense de Gestão Socioambiental no Poder Judiciário é voltado para integrantes de órgãos públicos, acadêmicos de universidades e Ongs que militam na proteção socioambiental. As vagas são limitadas e as inscrições são totalmente gratuitas, podendo ser feitas no portal do TJMS (www.tjms.jus.br/ecogestao) de 27 de setembro até 5 de outubro, com certificado.



O evento será realizado pelo Poder Judiciário de MS, por meio de sua Escola Judicial (Ejud-MS), com o apoio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Revisão do PLS – No dia anterior ao evento (5), Ganem Amiden Neto estará reunido com os membros do Comitê de Gestão Socioambiental do PJMS, para colaborar na revisão do Plano de Logísticas Sustentável do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.

Veja Também

Comentários