TJ doa veículo e computadores para a Polícia Civil de MS

Ontem, quinta-feira (23), o presidente do Tribunal de Justiça de MS, Des. Divoncir Schreiner Maran, recebeu o delegado-geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas Lopes, para concluir uma parceria que permite ao Poder Judiciário doar um veículo e computadores para a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

No total, além de um veículo Fiat Doblô, a polícia receberá da justiça 75 computadores que, mesmo sem os monitores, serão utilizados nas delegacias do interior do Estado.

A negociação para o estabelecimento da parceria começou em fevereiro, quando os representantes da Polícia Civil estiveram no Tribunal de Justiça em busca de apoio ao trabalho policial.

De acordo com Marcelo Vargas, a exemplo de outras unidades da federação, o Poder Executivo atravessa uma série de dificuldades, principalmente quando se trata de recursos, e as doações atenderão uma necessidade muito grande da polícia civil.

“A Polícia Civil recebe essa doação do Poder Judiciário com muita satisfação porque nos auxilia muito. Tanto o veículo quanto os computadores serão destinados a diversas unidades do interior do Estado. E isso agiliza o serviço da Segurança Pública, pois, apesar de serem computadores usados, são máquinas modernas que atenderão nossa demanda”, disse ele.

Estavam presentes, além do presidente do TJMS e do Delegado-Geral, o diretor do Departamento de Recursos e Apoio Policial, Fabiano Ruiz Gastaldi; os delegados Edi Ederaldo de Almeida e Suzimar Batistela, que atuam na Assessoria de Inteligência do TJMS, o diretor-geral do Tribunal de Justiça, Marcelo Vendas Righetti, e a diretora da Secretaria de Bens e Serviços do TJMS, Larissa de Almeida Fagundes.

