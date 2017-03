TJ do Rio vai ao Supremo para garantir pagamento de servidores do Judiciário

O presidente do Tribunal de Justiça (TJ) do Rio, desembargador Milton Fernandes, foi hoje (27) ao Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, para garantir o cumprimento do repasse estadual para pagamento dos servidores e magistrados do TJ.

O desembargador enviou nota aos funcionários do TJ alegando que houve desrespeito do governo do Rio ao acordo firmado junto ao STF, que determinava o repasse nos valores referentes à folha líquida do Judiciário até o dia 20 de cada mês.

Na nota, o presidente do TJ informou que apenas R$ 38 milhões haviam sido repassados ao Judiciário para o pagamento da folha, valor inferior à totalidade dos salários do Judiciário fluminense. Segundo ele, o governo do estado se comprometeu a repassar o restante até dia 10 de abril

“Esta presidência, não concordando com a posição do Poder Executivo, já está adotando as providências administrativas e judiciais cabíveis para que seja respeitada a autonomia do Poder Judiciário”, escreveu o desembargador. Entre as medidas podem estar, inclusive, o pedido de bloqueio de verbas da União ao estado para pagar o Judiciário.

A Secretaria de Fazenda foi procurada para se pronunciar, mas até a publicação desta matéria ainda não havia se manifestado.

