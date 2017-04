TJ absolve acusados por queda de prédios

A Justiça do Rio absolveu os dois únicos acusados criminalmente pelo desabamento de três edifícios no Centro do Rio, que matou 17 pessoas e deixou 5 desaparecidos em janeiro de 2012. A decisão foi da 5.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ). O Ministério Público não recorreu e informou que a decisão já se tornou definitiva. No âmbito civil, ainda tramitam ações pedindo indenizações pelos prejuízos provocados pela queda. Para os desembargadores, não há prova de que a queda dos edifícios foi provocada por obras realizadas na sede da empresa Tecnologia Operacional (TO). Esse hipótese era sustentada pela Polícia Civil. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

