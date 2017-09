Tite faz quatro mudanças na seleção para jogo contra a Colômbia

A seleção brasileira terá quatro alterações no jogo contra a Colômbia, nesta terça-feira (5), às 17h30 (horário de Brasília), na cidade colombiana de Barranquilla, Colômbia. A partida é válida pela 16ª rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo.



Fernandinho e Roberto Firmino entram no lugar de Casemiro e Gabriel Jesus, por opção técnica; Thiago Silva na vaga de Miranda (contundido) e Filipe Luís na de Marcelo, suspenso pelo segundo cartão amarelo.

As mudanças foram testadas no treino realizado nesta segunda-feira (4) no local do jogo, o Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, que foi a aberto à imprensa apenas nos primeiros 15 minutos. Assim, a seleção brasileira iniciará a partida com Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luís; Fernandinho, Willliam, Paulinho, Renato Augusto; Neymar e Roberto Firmino.

A nova formação do time já tinha sido testada por Tite no treino realizado pela seleção em Manaus, no domingo (3), antes da viagem para a Colômbia. Depois de vencer o Equador por 2x0 em Porto Alegre, na quinta-feira (31), a seleção foi para a capital amazonense, de onde embarcou domingo para Barranquilla.

Além de Colômbia x Brasil, a rodada das eliminatórias sul-americanas terá amanhã os seguintes jogos: Bolívia x Chile; Equador x Peru; Argentina x Venezuela e Paraguai x Uruguai. Faltando apenas três rodadas para o fim das eliminatórias, com o Brasil já classificado para Copa do Mundo da Rússia, em 2018, restam três vagas diretas em disputa, do 2º ao 4º lugares, e uma (5° lugar) para ser decidida numa repescagem.

No momento, a Argentina ocupa a quinta colocação. A classificação é a seguinte: 1º Brasil, 36 pontos; 2º Colômbia, 25; 3º Uruguai, 24; 4º Chile, 23; 5º Argentina, 23; 6º Peru, 21; 7º Paraguai, 21; 8º Equador, 20; 9º Bolívia., 10; 10º Venezuela, 7.

Depois do jogo contra a Colômbia, o Brasil fará mais duas partidas para encerrar as eliminatórias: no dia 5 de outubro contra a Bolívia, no campo do adversário, e no dia 10, contra o Chile, em campo brasileiro, em local ainda a ser definido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O jogo entre Colômbia e Brasil será transmitido pelas Rádios Nacional de Brasília e Nacional do Rio de Janeiro, na liderança da Rede Nacional de Rádios, a partir das 17h, com narração de Ricardo Mazella, comentários de Jorge Ramos, reportagens de Maurício Costa e plantão de Luiz Ferreira.

Veja Também

Comentários