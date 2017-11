Tite faz mudanças na seleção para amistoso com Japão nesta sexta-feira

A Seleção Brasileira joga contra o Japão nesta sexta-feira (9), em Lille, no norte da França, a 220 quilômetros de Paris, às 13h (10h no horário de Brasília), em amistoso que servirá para o técnico Tite observar alguns jogadores que não vinham atuando ou mesmo sendo convocados, como o meia Giuliano, do Fenerbache, da Turquia; o lateral-direito Danilo, do Manchester City, da Inglaterra; e o zagueiro Jemerson, do Mônaco, que disputa o campeonato francês.

Também o meia Fernandinho, do Manchester City, da Inglaterra, terá nova oportunidade, no lugar de Renato Augusto, do Beijing Guoan, da China. Giuliano será o substituto de Phillipe Coutinho, contundido, enquanto os demais são opções de Tite, juntamente como zagueiro Thiago Silva, para serem testados em lugar dos titulares Daniel Alves, Marquinhos e Miranda na defesa da seleção.

Com esse espírito, a escalação confirmada pelo técnico após o treino desta quinta-feira para começar a partida é a seguinte: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Jemerson e Marcelo; Casemiro, Fernandinho e Giuliano; William, Neymar e Gabriel Jesus. Depois do jogo com o Japão, a seleção brasileira seguirá para Londres, onde fará o seu último jogo em 2017 contra a Inglaterra, no Estádio de Wembley.

Para 2018, já estão programados dois amistosos, contra Alemanha e Rússia, antes da Copa do Mundo que os russos sediarão, entre 14 de junho e 15 de julho. Outros amistosos ainda dependem de confirmação pela CBF.

Repescagem da Copa

Em Zagreb, a Croácia goleou a Grécia por 4x1, no primeiro jogo da repescagem europeia por uma vaga na Copa da Rússia. As duas seleções voltam a se enfrentar neste domingo, em Atenas neste domingo, em Atenas, e para se classificar a Grécia precisará vencer por 3 a 0 ou por quatro ou mais gols de diferença. A Croácia ficará com a vaga se empatar ou perder até por 2x0.

Em outra partida da repescagem europeia, nesta sexta-feira (9), a Irlanda do Norte foi derrotada em casa pela Suíça por 1 a 0, em Belfast, e ficou mais longe da vaga para o Mundial na Rússia. O jogo de volta será neste domingo (12), na cidade suíça de Basileia, e um empate de 0x0 classifica a Suíça. O único gol do jogo foi marcado por Ricardo Rodríguez, de pênalti, aos 13 minutos do segundo tempo.

Nesta sexta-feira (10), em Estocolmo, Suécia e Itália fazem o primeiro jogo da repescagem em disputa de uma das últimas vagas europeias na Copa da Rússia. O jogo de volta, na Itália, está marcado para a próxima segunda feira (13).

Programação

11/11 – Dinamarca x Irlanda

12/11 – Suíça x Irlanda do Norte

12/11 – Grécia x Croácia

14/11 – Irlanda x Dinamarca

Outros jogos

10/11 – Honduras x Austrália

11/11 – Nova Zelândia x Peru

15/11 – Peru x Nova Zelândia

15/11 – Austrália x Honduras

Campeonato Brasileiro

Três jogos complementaram hoje (9) a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, com equipes que disputam a zona intermediária da tabela de classificação: São Paulo 2x2 Chapecoense; Atlético MG 3x2 Atlético GO; e Fluminense 2x2 Coritiba. A próxima rodada começa sábado (11) com Botafogo x Atlético (PR) e Corinthians x Avaí. No domingo (12) jogam Vasco x São Paulo; Palmeiras x Flamengo; Grêmio x Vitória; Atlético x Sport; Bahia x Atlético MG; Cruzeiro x Fluminense; Coritiba x Ponte Preta; segunda-feira (13) – Chapecoense x Santos.

A classificação ficou a seguinte: 1º – Corinthians (65); 2º – Grêmio (57); 3º – Santos (56); 4º – Palmeiras (54); 5º – Botafogo (51); 6º – Cruzeiro (51); 7º – Flamengo (50); 8º – Vasco (48); 9º – Bahia (45); 10º – Atlético MG (45); 11º – São Paulo (44); 12º – Fluminense (43); 13º – Atlético PR (42); 14º – Chapecoense (41); 15º – Coritiba (39); 16º – Vitória (38); 17º – Sport (36); 18º – ponte Preta (35); 19º – Avaí (35); 20º – Atlético GO (27).