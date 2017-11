Tite enfrenta primeiro time europeu como técnico da seleção nesta terça-feira

No primeiro jogo contra uma equipe europeia desde que assumiu a seleção brasileira, em 20 de junho de 2016, o técnico Tite comanda o time contra a Inglaterra, no Estádio de Wembley, em Londres, nesta terça-feira (13), com a força máxima escalada para enfrentar um adversário que, a exemplo do Brasil, vai disputar a Copa do Mundo da Rússia, em 2018.

Tite confirmou o time com Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda, Marcelo; Casemiro, Paulinho, Renato Augusto; Philippe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. Diferentemente do que ocorreu na semana passada, quando o Brasil derrotou o Japão, em Lille, na França, no primeiro amistoso dos dois que foi disputar na Europa, o técnico não usa a partida para fazer experiências com os reservas e vai escalar todos os titulares.

O jogo começará às 18h (horário de Brasília) e será o último da seleção este ano. Toda a equipe de arbitragem escalada é portuguesa: Artur Soares Dias, auxiliado por Rui Licínio Tavares e Paulo Alexandre Santos Soares. O árbitro de vídeo será Tiago Lopes Martins, auxiliado por João Carlos Capela.

Depois do jogo com a Inglaterra, o Brasil só voltará a campo em março de 2018, três meses antes da Copa da Rússia, para amistosos contra a própria Rússia e contra a Alemanha, atual campeã do mundo. Outros amistosos poderão ser ainda confirmados pela CBF.

Corinthians

Pela série A do Campeonato Brasileiro, no encerramento da 34ª rodada, a Chapecoense derrotou o Santos por 2x0, na Arena Condá, em Chapecó, na noite desta segunda-feira. Com o resultado, o Santos continuou em 4º lugar, com 56 pontos e ficou sem qualquer possibilidade de alcançar o Corinthians, que tem 68 na liderança do campeonato.

O resultado aumentou a chance de o Corinthians (68 pontos) ser campeão em seu estádio, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (15), quando enfrenta o Fluminense pela 35ª rodada. Para isso, basta vencer o jogo, pois não poderá mais ser alcançado nas três últimas rodadas, pelo Grêmio (58), nem pelo Palmeiras (57), mesmo que vençam seus jogos, respectivamente, contra São Paulo e Sport, neste meio de semana.

Derrotas do Grêmio e do Palmeiras farão com que o Corinthians entre em campo contra o Fluminense já como campeão, ainda que perca a partida.