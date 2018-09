Tite convoca seleção para jogos amistosos na Arábia Saudita

Lucas Figueiredo/CBF/Direitos Reservados/Agência Brasil

O técnico Tite (Adenor Leonardo Bachi) convocou hoje (21) os 23 jogadores que participarão dos amistosos da seleção brasileira contra a Arábia Saudita e a Argentina, no próximo mês de outubro.

Entre os convocados, apenas dois jogam no futebol brasileiro, o novato goleiro Phelipe e o atacante Éverton, ambos do Grêmio. Entre os 21 estrangeiros, destacam-se a volta do lateral Marcelo, do Real Madrid, da Espanha, e do atacante Gabriel Jesus, do Manchester City, da Inglaterra.

Foram convocados também os goleiros Alisson (Liverpool) e Éderson (Manchester City); os defensores Alex Sandro (Juventus), Pablo (Bordeaux), Danilo (Manchester City), Éder Militão (Porto), Fabinho (Liverpool), Marquinhos (Paris Saint-Germain) e Miranda (Inter de Milão); os meias Arthur (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Walace (Hannoverscher), Fred (Manchester United), Philippe Coutinho (Barcelona) e Renato Augusto (Beijing Guoang); e os atacantes Firmino (Liverpool), Malcom (Barcelona), Neymar (Paris Saint-Germain) e Richarlison (Everton).

O jogo contra a seleção da Arábia Saudita será no dia 12 de outubro, às 14h45, no King Saud University, em Riade, capital da Arábia Saudita. Quatro dias depois, no dia 16, também às 14h45, a seleção brasileira enfrenta os argentinos, no The King Abdullah Sports City, na cidade de Jidá