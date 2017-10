Tite convoca 25 jogadores para amistosos da seleção em novembro

O técnico Tite convocou hoje (20) 25 jogadores para dois amistosos da seleção brasileira em novembro. No dia 10, o Brasil enfrenta o Japão, em Lille, na França; e no dia 14, a partida será contra a Inglaterra, em Londres.

A lista tem apenas três jogadores que atuam no Brasil: o goleiro Cássio (Corinthians), o meia Diego (Flamengo) e o atacante Diego Souza (Sport).

As novidades em relação à última convocação são Diego Souza, Douglas Costa (Juventus/Itália), Taison (Shaktar Donetsk/Rússia) e Giuliano (Fenerbache/Turquia). O meia Diego fez parte da última lista, mas foi cortado porque sofreu uma contusão.

Os dois amistosos de novembro serão os últimos jogos da seleção em 2017, depois da classificação para as eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia, em que terminou em 1º lugar na disputa sul-americana à frente de Uruguai, Colômbia e Argentina.

A seleção se apresentará no dia 6 de novembro e treinará em Paris durante três dias, no estádio do PSG, time de Neymar, o Parque dos Príncipes. Em Londres, o treinamento será no estádio do Fulham, e o jogo no estádio nacional de Wembley. Antes da Copa do Mundo, a seleção brasileira ainda fará dois amistosos no exterior em março de 2018, contra a Alemanha e a Rússia.

Veja a lista de convocados por Tite:

Goleiros: Alisson (Roma), Cássio (Corinthians) e Emerson (Manchester City)

Laterais: Daniel Alves (Paris Saint Germain), Danilo (Manchester City), Marcelo (Real Madri) e Alex Sandro (Juventus)

Zagueiros: Thiago Silva (Paris Saint Germain), Miranda (Internazionale), Jemerson (Mônaco), Marquinhos (Paris Saint Germain)

Meio-campo: Diego (Flamengo, Paulinho (Barcelona), Phillipe Coutinho (Liverpool), Casemiro (Real Madri), William (Chelsea), renato Augusto (Beijing Guoan), Giuliano (Fenerbache) e Fernandinho (Manchester City)

Atacantes: Neymar (paris Saint Germain), Taison (Shaktar Donetsk), Gabriel Jesus (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool), Douglas Costa (Juventus) e Diego Souza (Sport)