Tiroteio termina com dois suspeitos mortos e dois feridos em Niterói, no Rio

Dois homens morreram durante um tiroteio entre criminosos e policiais militares na noite deste sábado, dia 3 de dezembro, na Rua Andrade Neves, em São Domingos, Niterói, na região metropolitana do Rio.

O 12º Batalhão da Polícia Militar, de Niterói, conduziu a Operação de Cerco na região do Morro do Estado, diante de informação de que criminosos tentavam invadir a comunidade. Por volta de 21h15, policiais entraram em confronto com quatro criminosos que estavam em uma picape S10 branca. Houve intenso tiroteio.

Dois suspeitos morreram no local. Outros dois homens ficaram feridos e foram presos. A polícia apreendeu dois fuzis Colt, um fuzil Imbel calibre 762, oito carregadores para fuzil, dois carregadores para pistola, 476 munições para fuzil, 38 munições calibre 9mm, drogas e o carro usado pelos bandidos.

Três policiais ficaram feridos por estilhaços, mas sem gravidade. Eles foram levados ao Hospital Estadual Azevedo Lima e passam bem.