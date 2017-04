Tiroteio no Morro dos Macacos, no Rio, deixa um morto e três feridos

Um tiroteio entre policiais militares e criminosos deixou um homem morto e outros três feridos no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo, 2. Os feridos foram socorridos no local e encaminhados ao Hospital Federal do Andaraí, mas um dos suspeitos não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com o 6º Batalhão de Polícia Militar (Tijuca), as vítimas ainda não foram identificadas. A troca de tiros teria começado após a base da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da região ser atacada por criminosos.

