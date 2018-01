Tiroteio no Morro da Mangueira deixa quatro feridos

Um tiroteio decorrente de operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) no Morro da Mangueira, na zona norte do Rio, deixou feridos neste sábado (13) três policiais militares e um homem que seria traficante. Moradores fizeram um protesto contra a operação e fecharam a Rua Visconde de Niterói, que dá acesso à favela.

Os manifestantes atearam fogo em objetos e atiraram garrafas na calçada; foram dispersados por policiais do Choque. Moradores contaram à reportagem que três pessoas morreram na operação, daí a mobilização - a informação não foi confirmada pela Polícia Militar.

Durante a ação, policiais desocuparam um prédio desativado do IBGE ao lado da favela. O edifício, abandonado há muitos anos, abriga famílias sem teto. Houve confusão. Mulheres e crianças foram retiradas à força e algumas pessoas foram levadas para averiguação.

Segundo a PM, uma pistola foi apreendida. Um suspeito foi socorrido e levado ao Hospital Souza Aguiar, no centro. Dos três policiais feridos, dois foram atingidos por estilhaços e um terceiro teve ferimento grave, sendo internado no Hospital do Exército, em Benfica, na zona norte. Os confrontos começaram de manhã cedo.