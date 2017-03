Tiroteio em Londres deixa ao menos 10 feridos

Um tiroteio fora do Parlamento britânico, em Londres, deixou feridos na tarde desta quarta-feira (22). Um susposto atirador foi baleado pela polícia. Não há um balanço oficial de vítimas e as informações ainda estão desencontradas.

A GloboNews afirma que 10 pessoas ficaram feridas. Um fotógrafo da Reuters afirma ter visto cerca de uma dezena de pessoas machucadas na Ponte de Westminster. Já um funcionário do Parlamento disse à Reuters que duas pessoas tinham sido baleadas. Deputados relataram à rede BBC ter ouvido três ou quatro disparos.

A polícia disse ter sido chamada por volta de 14h40, no horário local (11h40, no horário de Brasília). A polícia isolou o local e as atividades parlamentares foram suspensas. Um porta-voz da Câmara dos Comuns indicou à AFP que os deputados foram confinados no interior do Parlamento em função de "um incidente de segurança".

O caso está sendo tratado até o momento como um incidente com arma de fogo. Não sabe a motivação dos disparos.

