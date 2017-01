Tiroteio em aeroporto da Flórida deixa pelo menos 5 mortos

Terminal do aeroporto de Fort Lauderdale, no estado americano da Flórida, é evacuado após tiros serem reportados nlo local. Ao menos uma pessoa morreu e 8 ficaram feridas / Divulgação

Um tiroteio no aeroporto internacional Fort Lauderdale – Hollywood, na Flórida, Estados Unidos, deixou pelo menos cinco mortos na tarde desta sexta-feira, informou imprensa local. Oito pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região.

De acordo com o xerife do condado de Broward, o atirador já está sob custódia das forças de segurança e parece ter agido sozinho. Ainda não há explicação sobre o motivo do tiroteio.

O incidente ocorreu no Terminal 2, na área de retirada de bagagens. O local foi evacuado após um alerta de segurança e todos os passageiros foram levados para o lado de fora do aeroporto. Segundo tuítes do aeroporto, pousos e decolagens estão suspensos.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver pessoas feridas no chão do aeroporto, além de passageiros chorando próximo às esteiras de bagagem.

