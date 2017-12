Tiroteio e protesto tumultuam estradas na saída do feriado

Assalto com tiroteio, acidentes e até um protesto em rodovias paulistas tumultuaram ontem a saída para o feriado prolongado em São Paulo. O excesso de veículos e a chuva também contribuíram para os congestionamentos nas estradas.

Na Rodovia Tamoios, principal acesso ao litoral norte, uma tentativa de assalto a dois carros-fortes terminou em tiroteio e na interdição total da via por mais de cinco horas, na madrugada. Os bandidos renderam dois motoristas e obrigaram as famílias a saírem dos carros. O grupo fugiu.

Na região de Bauru, um grupo de sem-terra ateou fogo em pneus e paus, interditando por mais de duas horas a Rodovia José Cesário de Castilho (SP-321), nas imediações do aeroporto de Arealva. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.