Tiroteio deixa um morto na zona norte do Rio

Tiroteio entre policiais e suspeitos de assalto deixou um morto na noite de sábado, 14, no bairro do Méier, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar, após a troca de tiros, o carro onde estavam os suspeitos de assalto bateu em um poste. Parte do grupo teria deixado o veículo a pé e, na revista, os policiais teriam encontrado um homem morto.

A PM informou ainda que os policiais do 3º Batalhão (Méier) faziam o patrulhamento de rotina na Rua Dias da Cruz, no Méier, quando foram acionados após a denúncia de que uma quadrilha estava roubando carros na região. "Os policiais conseguiram localizar os criminosos na Rua Dois de Fevereiro. Assim que avistaram a viatura, os homens atiraram contra a equipe policial e houve confronto", segundo o comunicado.

