Tiroteio deixa um homem ferido no morro do Cantagalo

Um homem ficou ferido numa troca de tiros entre policiais e criminosos no morro do Cantagalo, em Copacabana, zona sul do Rio. O confronto ocorreu por volta das 6h da manhã deste sábado.

Segundo informações do comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) instalada nas favelas do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, policiais faziam patrulhamento de rotina pela Estrada do Cantagalo, na altura do Beco do Mituca, quando foram atacados por bandidos armados.

Após a troca de tiros, os agentes encontraram em seguida o homem ferido, que foi levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na zona sul da cidade. O policiamento foi reforçado na região do tiroteio.

Também houve tiroteio neste sábado no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, zona norte do Rio. De acordo com as informações da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Macacos, criminosos de grupos rivais trocaram tiros na parte alta da comunidade, no fim da madrugada. O policiamento foi reforçado na região, mas, segundo a polícia, não há informações sobre prisões ou apreensões até o momento.

Ontem, a favela foi alvo de uma megaoperação envolvendo policiais militares, civis, federais e militares das Forças Armadas. Cerca de 900 agentes estiveram na comunidade para cumprir 31 mandados de prisão. Dez bandidos foram presos, e dois menores de idade apreendidos. Os criminosos teriam participado da invasão à favela da Rocinha no mês passado.

