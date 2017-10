Tiroteio deixa três feridos em parque de diversões no Rio

Um tiroteio deixou três pessoas feridas num parque de diversões na Baixada Fluminense, durante um evento em comemoração ao Dia das Crianças, na noite da quinta-feira, 12.

Um policial civil acionou policiais militares em patrulhamento próximo ao Parque Santos Dumont, em Nova Iguaçu, porque um vizinho tinha sofrido um sequestro relâmpago. A vítima estaria em poder dos bandidos, dentro de seu próprio carro, sendo obrigada a fazer saques em caixas eletrônicos.

O automóvel, que tinha rastreador, foi localizado pelos policiais militares. De acordo com informações da Polícia Militar, os sequestradores atiraram contra os policiais, mas os agentes não revidaram, porque o refém ainda estava em poder dos criminosos.

Houve perseguição e cerco policial ao carro roubado. Os sequestradores fugiram a pé atirando em direção ao parque de diversões. Três pessoas ficaram feridas e foram levadas ao Hospital Geral de Nova Iguaçu.

Três suspeitos foram presos, mas outros criminosos que participavam do sequestro relâmpago conseguiram escapar. O automóvel roubado foi resgatado, e o refém, liberado. A ocorrência foi registrada na 52ª Delegacia de Polícia.

Duque de Caxias

No início da tarde da quinta-feira, outro tiroteio deixou três mortos e três feridos em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense. Bandidos a bordo de um veículo passaram atirando contra pessoas que estavam em um bar na Estrada Calundu, no bairro Nossa Senhora do Carmo.

Policiais do 15º Batalhão da PM, de Duque de Caxias, isolaram a cena do crime até a chegada da perícia. As investigações estão em andamento por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

