Tiroteio deixa mortos e feridos em Maryland, nos EUA

A polícia do condado de Harford, em Maryland (Estados Unidos), investiga o tiroteio que houve na manhã de hoje (20) na cidade de Aberdeen. O número de vítimas é incerto. A imprensa local noticia que três pessoas morreram. A identidade do autor do tiroteio é mantido sob sigilo. Há informações de que se trata de uma mulher que sobreviveu.

"Posso confirmar vários mortos e feridos", disse o xerife de Harford, Jeffrey Gahler. "O suposto autor dos tiros está sob custódia e em estado crítico em um hospital."

As autoridades receberam o aviso sobre o tiroteio às 9h09 (horário local, 10h09 em Brasília). O ataque ocorreu um centro de distribuição da rede de farmácias Ride Aid.

Aberdeen é uma cidade de aproximadamente 14 mil habitantes, situada a 55 quilômetros ao norte de Baltimore (cidade mais populosa do estado de Maryland).