Tiroteio deixa mortos e feridos em colégio de Goiânia

O Colégio Goyases registrou um tiroteio dentro de uma sala de aula, por volta das 11h40 desta sexta-feira, em Goiânia (GO).

Segundo uma funcionária da instituição particular, que não quis se identificar, dois jovens foram mortos e cinco ficaram feridos.

De acordo com a funcionária, todas as vítimas tinham 13 anos e eram da mesma do 8º ano. Segundo o Corpo de Bombeiros, os baleados foram levados para o Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO)

Segundo informações da Globo News, um adolescente de 13 anos, filho de policiais, teria cometido o crime. O jovem foi levado por uma viatura.