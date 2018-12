Tiroteio deixa cinco mortos no centro de Campinas

Um tiroteio deixou cinco mortos e três feridos no centro de Campinas, interior paulista, na tarde de hoje (11).



Segundo a Polícia Militar, o incidente ocorreu às 13h25 na Catedral Metropolitana, na Rua 13 de Maio.

A corporação ainda não tem detalhes de como a situação começou. De acordo com relatos, um homem invadiu a igreja, atirou contra as pessoas e se matou. Ainda não se sabe a motivação.

Em nota postada no Facebook, a Arquiodiocese de Campinas informou que a catedral permanecerá fechada para atendimento das vítimas e a investigação da polícia.



“Contamos com as orações de todos neste momento de profunda dor”, diz o texto