Tinha e-mail que dizia para eu tratar direto com 'fulana da Fiesp', diz técnico

O ex-coordenador de Cartografia da Fundação Florestal, Victor Costa, concedeu entrevista, para falar sobre pressões para alterar o zoneamento da APA Várzea do Tietê. Leia trechos a seguir:

O senhor prestou depoimento ao Ministério Público, relatando pressões para alterar o zoneamento da APA Várzea do Tietê. O que aconteceu?

Eu era coordenador do Setor de Geoprocessamento e Cartografia e fizeram solicitações para alterar os mapas feitos pela USP no plano de manejo. Só que eram mapas que já tinham sido aprovados pelo conselho curador da APA, já tinham passado por um crivo. E queriam que a gente alterasse, sem demonstrar que tinha sido alterado. Recebi mensagem repassada por gente da Fiesp, com o logo da Fiesp embaixo e tudo. E não deram justificativas ambientais para aquelas alterações.

Seria do interesse da Fiesp?

Sim, tinha um e-mail que dizia até que era para eu tratar direto com fulana da Fiesp (no depoimento ao MP, ele falou em Cristina - provavelmente Maria Cristina Murgel, da área ambiental da federação, copiada nas mensagens).

As mensagens diziam a razão desse interesse?

Dava para ver que todas as mudanças eram do lado de indústrias já existentes, queriam que diminuísse a proteção para zona menos restrita.

Você fez as alterações?

Eu e meu setor fizemos os mapas, informando o que estava sendo alterado. E aí eles acabaram não gostando de eu ter destacado isso e acabei saindo para evitar confusões.

Quem mandava e-mails?

Primeiramente vinham de uma assessora do secretário, agora não recordo os nomes, mas está nos e-mails e na minha declaração ao Ministério Público (ele mencionou no depoimento Fernanda Lemes, do núcleo de Manejo; Maria Emília Menezes Shimura, do núcleo de Regularização Fundiária; ambas da Secretaria Estadual de Meio Ambiente).

E essa pressão durou quanto tempo?

Por uma semana e meia ou duas, porque queriam que a gente fizesse rápido o serviço.

