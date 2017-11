Time da Câmara Municipal sagra-se campeão da 11ª edição dos Jogos dos Servidores

A partida final foi disputada na última quinta-feira (16) - Divulgação

O time da Câmara Municipal sagrou-se campeão da 11ª edição dos Jogos dos Servidores de Campo Grande, na modalidade futebol sete, após vencer de 3 a 1 contra a Funesp (Fundação Municipal de Esporte).

A partida final foi disputada no Estádio Elias Gadia na última quinta-feira (16) e a Câmara venceu por três gols, sendo dois marcados pelo jogador Thiago Dib e um de Júlio César.

O time é composto pelos servidores Thiago Dib, Carlos Gomes, Edson Mello, José Carlos Lima, Walter Pereira, Anderson Pereira, Bruno Ribeiro, Julio César da Silva, Antonio Nahas, Ailton Melo, Elivelton dos Santos, Alessandro Ramires, Marinho dos Santos e os vereadores Betinho e Otávio Trad.

O Legislativo campo-grandense se classificou após vencer a semifinal contra o time da Semed (Secretaria Municipal de Educação) por 1 a 0, com gol do jogador Bruno Ribeiro aos 26 minutos do segundo tempo.

Ao todo a competição reuniu 600 servidores de Campo Grande, de 24 secretarias, na promoção do bem estar, da interação e da qualidade de vida, além de marcar a comemoração do dia do servidor público, celebrado no úlimo dia 28 de outubro. Os participantes competiram nas modalidades de bozó, damas, dominó, tênis de mesa, truco ponto acima, xadrez, voleibol e futebol.