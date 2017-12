Tillerson vê 'oportunidade muito boa' para alcançar a paz no Oriente Médio

O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, disse que o governo de Donald Trump continua acreditando que há uma "oportunidade muito boa" para alcançar a paz no Oriente Médio, apesar dos movimentos iminentes de Trump em Jerusalém.

Em Bruxelas, Tillerson disse que não deseja discutir nenhuma decisão antes do anúncio de Trump. O presidente americano deve declarar nesta quarta-feira que Jerusalém é a capital de Israel e que a embaixada americana em Israel será transferida de Tel-Aviv para lá. Tillerson também disse que as pessoas devem "ouvir com atenção" o discurso de Trump em sua totalidade.

O secretário também comentou que o presidente dos EUA está "muito comprometido" com o processo de paz. Ele disse que a equipe liderada pelo genro de Trump e assessor sênior, Jared Kushner, está trabalhando muito para alcançar um acordo. Fonte: Associated Press.