Tillerson reconhece que governo tem contato direto com Pyongyang

Os Estados Unidos estão em contato direto com a Coreia do Norte, "sondando" para ver se Pyongyang está disposta a dialogar, apesar das tensões entre os dois países, de acordo com o secretário de Estado americano, Rex Tillerson.

Tillerson disse hoje que seu país tem três canais pelos quais entre em contato com o governo norte-coreano para avaliar se discussões significativas são possíveis, após uma reunião com autoridades chinesas em Pequim. "Nós perguntamos 'você gostaria de conversar?' Nós temos linhas de comunicação com Pyongyang. Não estamos no escuro".

Embora as autoridades americanas já tivessem dito que o governo tem contato direto com Pyongyang, apesar de não terem relações diplomáticas formais, os comentários de Tillerson foram um raro reconhecimento por uma autoridades americana de alto nível.

Ele não deu detalhes sobre os canais e nem sobre as discussões, mas disse que tirar as armas nucleares da Coreia do Norte continua sendo o objetiva do governo dos EUA. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários