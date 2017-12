Tillerson pede cooperação para garantir cumprimento do acordo nuclear do Irã

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, pediu aos aliados europeus para trabalharem em conjunto com Washington com o objetivo de garantir o total cumprimento do Irã com o acordo nuclear.

Em discurso em Bruxelas ao lado da chefe de política externa da União Europeia (UE), Federica Mogherini, Tillerson disse que a interfência do Irã no Iêmen, a exportação de armas e milícias para a Síria e seu apoio ao grupo Hezbollah impõem uma ameaça à região.

"Essas questões e atividades do Irã não podem ser ignorados e ficarem sem resposta, à medida que pretendemos continuar a tomar atitudes para garantir que o Irã entenda que isso não é aceitável, por isso, estamos ansiosos para seguir trabalhando com nossos parceiros europeus", disse.

Tillerson ainda aproveitou o momento para abordar pela primeira vez os rumores de que a Casa Branca estava considerando um plano para afastá-lo do cargo. Ele disse que o Departamento de Estado "não está dando nenhuma bola fora", apesar do criticismo que vem recebendo e de um número alto de postos diplomáticos abertos no departamento, como em Bruxelas, onde não há embaixador no momento. A União Europeia também está sem embaixador dos EUA. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.