Tillerson elogia contato entre China e EUA em reunião com líder Xi Jinping

O secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, e o presidente da China, Xi Jinping, se reuniram neste domingo em Pequim, no último dia de visita do americano à Ásia em meio a preocupações sobre os programas nucleares e de mísseis da Coreia do Norte.

Em conversas com Xi, Tillerson disse que o presidente dos EUA, Donald Trump, coloca um "valor muito alto" sobre a relação com o presidente chinês.

Trump espera "a oportunidade de uma visita no futuro", disse Tillerson, em aparente referência a relatos não confirmados de planos para os dois líderes se reunirem na Flórida no próximo mês.

Embora poucos detalhes de suas conversas tenham sido divulgados, Tillerson parece ter tido reuniões cordiais em Pequim, em contraste com o duro discurso de Trump sobre a concorrência econômica chinesa durante sua campanha presidencial.

Xi disse a Tillerson que a China considerou suas reuniões no sábado com o ministro de Relações Exteriores, Wang Yi, e o alto diplomata Yang Jiechi construtivas.

"Ambos (Trump) e eu acreditamos que precisamos fazer esforços conjuntos para avançar na cooperação entre os EUA e a China e acreditamos que podemos ter certeza de que a relação vai avançar de forma construtiva na nova era", disse Xi.

A visita de Tillerson a Pequim seguiu seus comentários na Coreia do Sul na sexta-feira, de que uma ação militar preventiva contra a Coreia do Norte poderia ser necessária caso a ameaça de seu programa nuclear atinja um nível "que acreditamos requerer uma ação". Fonte: Associated Press

