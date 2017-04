Tillerson diz que reação da Rússia a ataque dos EUA foi "muito desapontadora"

O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, afirmou nesta sexta-feira que a resposta da Rússia ao ataque dos Estados Unidos na Síria mostra que Moscou continua a apoiar o regime do presidente sírio, Bashar al-Assad. Tillerson qualificou a reação como "muito desapontadora", mas "não tão surpreendente".

O Kremlin denunciou o ataque da quinta-feira contra uma base aérea síria como um "ato de agressão" contra um Estado soberano e o qualificou como uma violação à lei internacional. O presidente dos EUA, Donald Trump, determinou o ataque em retaliação após um ataque químico nesta semana na Síria, que os EUA acreditam que foi determinado por Assad.

Tillerson disse que a reação da Rússia mostra que o apoio do país ao regime sírio que "realiza esse tipo de ataques horríveis contra seu próprio povo". O secretário de Estado falou a repórteres após a conclusão dos dois dias de encontros na Flórida entre Trump e o presidente da China, Xi Jinping.

A autoridade disse que os EUA e a China concordaram em aumentar a cooperação para conseguir que a Coreia do Norte abandone seu programa nuclear. Tillerson disse que ambos concordaram com a urgência da ameaça do programa de armas norte-coreano e reafirmaram seu compromisso com o fim das armas nucleares na Península Coreana.

Em questões comerciais, Trump pediu à China condições iguais para trabalhadores americanos, ressaltando a necessidade de acesso recíproco a mercados. Trump ainda notou a importância da proteção de direitos humanos e pediu à China que passe a aderir às regras marítimas do leste asiático.

Tillerson comentou ainda que Trump aceitou um convite de Xi Jinping para visitar oficialmente a China. Fonte: Associated Press.

