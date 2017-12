Tillerson diz que mudança de embaixada dos EUA para Jerusalém deve demorar

O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, respondeu às críticas sobre a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Segundo Tillerson, a medida do republicano foi "apenas reconhecer a realidade".

Em Viena, durante evento da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), Tillerson disse que os EUA ainda apoiam a solução de dois estados para palestinos e israelenses, "caso esse seja o desejo das partes" e que a embaixada americana em Jerusalém não ficará pronta tão cedo. Fonte: Associated Press.