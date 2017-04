Tillerson defende na ONU novas sanções contra a Coreia do Norte

O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, defendeu novas sanções contra a Coreia do Norte, em uma reunião da Organização das Nações Unidas. Segundo ele, o fracasso em agir contra o programa de armas de Pyongyang seria "catastrófico".

Tillerson disse que a comunidade internacional precisa ampliar o isolamento financeiro à Coreia do Norte. Ele pediu novas sanções contra entidades e indivíduos norte-coreanos que apoiam o programa nuclear e o de mísseis do país, além de uma implementação mais rígida das medidas já existentes.

O secretário de Estado disse que os EUA não hesitariam em impor sanções contra outros países que apoiem as atividades ilegais da Coreia do Norte. Tillerson afirmou que estava ansioso por mais ações da China, principal parceiro comercial norte-coreano, além de recomendar que os países rebaixem as relações diplomáticas com Pyongyang. "Fracassar em agir agora na questão de segurança mais premente no mundo pode gerar consequências catastróficas", advertiu.

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou que a situação na Península Coreana é de "grande tensão e está em um ponto crucial". Segundo ele, a comunidade internacional precisa estar comprometida com um progresso paralelo para acabar com as armas nucleares na península e também manter a paz e a estabilidade. Fonte: Associated Press.

