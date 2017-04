Tillerson chega em Moscou, mas encontro com Putin ainda é incerto

O secretário de Estados dos Estados Unidos, Rex Tillerson, chegou em Moscou para uma visita oficial que inclui encontros com autoridades da Rússia sobre a guerra civil na Síria.

Tillerson se reunirá na quarta-feira com o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov. Entretanto, é incerto que ocorra um encontro com o presidente russo, Vladimir Putin.

Esta é a primeira viagem de um membro da equipe do presidente norte-americano, Donald Trump, para a Rússia.

A visita ocorre em meio as tensões entre os dois países, após os EUA terem realizado um ataque aéreo na Síria em resposta ao uso de armas químicas contra civis. Autoridades norte-americanas afirmaram ontem que a Rússia sabia previamente do ataque químico que matou mais de 85 pessoas na Síria. A comunidade internacional considera como responsável o presidente sírio Bashar Al-Assad.

Além disso, o FBI segue as investigações sobre um potencial envolvimento da Rússia na campanha presidencial de Trump para influenciar as eleições nos EUA. Fonte: Associated Press.

