Ticket lidera há mais de 40 anos uma revolução na forma como as pessoas fazem suas refeições

A Ticket, pioneira no setor de benefícios de refeição e alimentação, mostra ao mercado o seu novo posicionamento de marca, com o tema “Benefícios que multiplicam”. A empresa, que há mais de 40 anos lidera uma revolução na forma como as pessoas fazem suas refeições, a partir da adoção do Programa de Alimentação do Trabalhador, tomou a frente de uma revolução inteligente, que cria e movimenta uma ampla cadeia e agrega valor para os públicos com quem se relaciona: empresas, empregados e comerciantes.



Nessa rede, cada vez mais conectada e digitalizada, são promovidos milhões de interações diariamente, em um processo que se estende ainda mais, ao envolver e integrar também produtores, distribuidores e famílias por todo o País. Ela proporciona inúmeras vantagens, como maior poder de compra para os empregados, otimização de despesas para as empresas e mais negócios para os comerciantes.



Este ciclo tem origem em soluções como cartões, plataformas digitais e aplicativos, entre outras, que compartilham benefícios e favorecem relações mais autônomas e resolutivas com suas interfaces intuitivas e fáceis de usar. Como o Ticket Plus, que garante aos empregados das empresas-clientes a possiblidade da antecipação salarial. Ou a inédita plataforma Ticket Conecte, solução em que o comerciante cria cupons promocionais, nas plataformas Ticket, que são enviados aos usuários em um raio de até 900 metros, com base no sistema de geolocalização.



As iniciativas da marca englobam ainda outras áreas, como o recém-lançado Ticket Fit, que incentiva as pessoas a aderir a hábitos mais saudáveis, para que se cuidem melhor, adotando, por exemplo, a prática de exercícios físicos e alimentação equilibrada. É uma ferramenta que também auxilia o RH das empresas, com informações sobre a saúde de seus empregados. Dessa maneira, elas podem conhecer melhor o comportamento deles, mesmo fora do escritório, para que se tornem melhores empregadoras.



A Ticket saiu na frente ao aderir ao sistema de pagamento via smartphone, que dispensa o uso de cartões físicos, em parceria com uma das mais modernas plataformas de meios de pagamentos móveis do País, o Samsung Pay, com transmissão magnética segura.



“Desde nossa origem temos nos colocado como protagonistas do setor, ajudamos a transformar a relação das pessoas com o trabalho, a fim de possibilitar uma alimentação mais nutritiva e saudável. Ao longo de todos esses anos, nos modernizamos diariamente tanto no âmbito tecnológico quanto no de recursos humanos”, afirma Marília Rocca, Diretora-Geral da Ticket. “Com práticas inspiradoras durante estas quatro décadas, além de muito dinamismo, temos explorado novas possibilidades e criamos um amplo portfólio, com produtos e serviços relevantes e cada vez mais digitais, sempre com o objetivo de multiplicar os benefícios para todos”, complementa.



Com abrangência nacional, a Ticket conta com mais de 70 mil empresas em seu portfólio de clientes, mais de 5 milhões de empregados que utilizam seus benefícios e mais de 320 mil comerciantes credenciados.



Com o novo posicionamento, o universo gráfico da Ticket foi completamente redesenhado. Alterado para um círculo vermelho, o novo logo traz o nome “Ticket” no centro, e, do lado de fora, a mensagem que traduz a unicidade do grupo do qual faz parte: “Uma marca Edenred”. Ele incorpora todos os atributos da empresa: simples, confiável, digital, universal, ousada e conectada. O nome Edenred aparece em sua metade, se abrindo para fora: para uma rede de relacionamento única do grupo, mas, acima de tudo, para os empregados, empresas e comerciantes que se utilizam de suas soluções.

